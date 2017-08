Quadide Rahvuste krossil esindavad Eestit Saar, Filatov ja Jupaschevski

Kert Toobal: on hea meel, et tulime mängu tagasi

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

Nii Filatov kui ka Jupaschevski on olnud kõrgeimas konkurentsis ka tänavustel Eesti meistrivõistlustel, rääkimata Kevinist, kes on sarja liider.

Kuigi tegemist on Eesti kõigi aegade noorima quadikoondisega, siis kogemustest neil puudu ei tule, sest kõik noormehed on saanud viimase paari aasta Euroopa meistrivõistluste etappidelt ja ka Rahvuste krossidelt korraliku võistluskarastuse ning tõusnud poodiumile.

