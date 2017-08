Vanameister David Villa naaseb Hispaania koondisesse

Hispaania jalgpallikoondise peatreener Julen Lopetegui teatas reedel, et on MM-valikmängudeks Itaalia ja Liechtensteini vastu koondisekutse saatnud ka USA kõrgliigas MLS-is mängivale David Villale.

59 väravaga Hispaania koondise kõigi aegade resultatiivseim Villa lõpetas koondisekarjääri pärast 2014. aasta MM-i, käesoleval hooajal on 35-aastane Villa New York City eest löönud 23 mänguga 19 väravat.

"Me usume, et Villa kaasamine on vajalik ja õige," sõnas Lopetegui pressikonverentsil. "Ta annab meile ründefaasis rohkem võimalusi ning panustab meeskonda oma entusiasmiga. Me loodame ja usume, et ta aitab meid."

Koondisekutset ei teeninud möödunud nädalal kaks väravat löönud Chelsea kaitsja Marcos Alonso ega Madridi Atleticosse naasmist ootav Diego Costa. Esimest korda pääses valikusse AC Milani keskväljamees Suso.