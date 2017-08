Tippagent: Messi peaks Barcelonast lahkuma

Pijpers suurest edust hoolimata: arvan, et raske on kuni hooaja lõpuni

Kert Toobal: on hea meel, et tulime mängu tagasi

Raiola, kes Messit küll ei esinda, usub, et praegu on õige aeg mängumehel muutuseks karjääris. "Messi sugune mängija peab proovima uut väljakutset teistsuguse klubiga ja tõestama kui suurepärane mängija ta on," ütles Raiola.

Messi on kuuldavasti andnud nõusoleku pikendada Barcelonaga lepingut, kuid mees pole veel allkirja andnud, kirjutab Soccernet.ee . Nii on argentiinlast hiljuti pandud paari Pep Guardiola juhendatava Inglismaa suurklubi Manchester Cityga.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel