Eesti curlingupaar võistleb talimängudel Uus-Meremaal

Eesti curlingupaar mängib A-grupis ning kohtub Kanada, Hiina, Ungari, Soome, Jaapani, Austraalia ja Uus-Meremaa võistkondadega. Esimeses mängus 26. augustil kohtuvad Turmann - Lill Jaapani esindusega ning sama päeva õhtul mängitakse Austraalia võistkonna vastu.

2017. aasta talimängud toimuvad Uus-Meremaal 25. augustist 10. septembrini. Curlinguturniiri võitja selgub 30. augustil, kui toimub võistluse finaalmäng. Kokku osaleb talimängudel 16 curlinguvõistkonda 13 erinevast riigist.

Segapaaris curling kuulub ka olümpiamängude programmi. Kui klassikalises curlingu võistkonnas on neli liiget, kas mehed või naised, siis segapaaris curlingu puhul on korraga jääl üks mees ja üks naine. Lisaks on mängus kaheksa kivi asemel kuus ja iga võistkonna üks kivi on juba enne mänguvooru algust väljaku keskjoonele positsioneeritud. Kahekesi mängides peavad mängijate visked olema täpsemad ja strateegia veelgi paremini läbimõeldud, sest eksimisruumi on vähem. Ka koostöö väljakul on äärmiselt oluline.

Talimängudel Eestit esindav võistkond selgus Eestis toimunud kvalifikatsiooniturniiri käigus, kus kohtusid võistkonnad Marie Turmann - Harri Lill ja Kristine Lill - Martin Lill. Võitudega 2:1 tagasid pääsu mängudele Marie Turmann - Harri Lill.