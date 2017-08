Girole pürgiv Mihkel Räime koduklubi värbas kaks kogenud ratturit

Hermans on osalenud Girol kolmel ja Vueltal kahel korral, kirjutab Rattauudised.ee. Käesoleval hooajal võitis ta kaks etappi Omaani tuuril ja pälvis ka üldvõidu. Alates 2010. aastast World Touri tasemel kaasa teinud belglane saab nüüd ka liidrirolli proovida.

Plazal on veelgi suurem kogemustepagas: ta on startinud Touril kuuel, Vueltal neljal ja Girol kahel korral. Hispaania sportlane võitis 2005. ja 2015. aasta Vueltal ning 2015. aasta Touril etapi. "Minu jaoks on minevik ebaoluline," kinnitas Plaza. "Nüüd keskendun meeskonnale, kes esindab rattaspordi tulevikku. Olen pool oma elust olnud profirattur ja uskuge mind, see pole võimalik ilma armastuseta rattaspordi vastu. Mul on hulgaliselt kogemusi. Mulle meeldib õpetada ja aidata klubil võita. Meil on lisavastutus, sest esindame üht riiki. 2018. aastal on meie projekti jaoks väga oluline."

Portaali cyclingnews.com andmetel saab 2018. aasta Giro alguse Jeruusalemmast. "Hermans on tugev rattur, kes suudab hästi ka eraldistarti sõita. Ta võib olla liider lühikestel velotuuridel ja võita etappe suurtuuridel,” rääkis Israel Cycling Academy direktor Kjell Carlström. “Plazal on kuhjaga kogemusi ning ta saab juhendana noori rattureid ja püüda etapivõite suurtuuridel."