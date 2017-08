Urmas Raagi teekond EM-il lõppes teises voorus

Kuigi sportlasel olid lootused suured, siis oma sõnul ta ülipettunud pole. "Ikka juhtub, see on ju sport," sõnas Raag alaliidu pressiteate vahendusel. Sõidus tulid maha tõkked, mida ta ise aga ei oleks oodanud. Kuna aga Ibelle on sellel võistluses üks nooremaid hobuseid üldse, siis saab Raagi sõnul mõned eksimused panna lihtsalt hobuse suurvõistluste kogenematuse arvele. "Pole midagi hullu, hobune ju veel nii noor ja hüppas tegelikult hästi. Jõudu on tal palju, nüüd on vaid kogemusi juurde vaja."

Teise osavõistluse rada oli väga tehniline ja raske ning vigu tegid ka suured favoriidid. "Ikka korralik rada oli püsti pandud, otsast lõpuni read ja jube tehniline. Hobusel läksid silmad korralikult punni pähe, kui neid ülespandud poome nägi,“ naeris Raag. "Rajameistri eesmärk on tuua ikkagi välja parimad. Eks noorel hobusel lööb ikka hinge kinni ja nii need tõkked maha tulema hakkavad. See tundus olevat paljudel hobustel täna nii, et parkuuri teises pooles sai lihtsalt võhm otsa. Kuid selline see võistlus on, alati võidab parim."

Raag avaldas head meelt, et tal oli võimalus EM-ile tulla. "Hobune näitas ennast heast küljest ja mul on hea meel, et me temaga sellele võistlusele jõudsime! Olgu veel lisatud, et meie regiooni sportlastele on heaks uudiseks see, et Tuganov (Venemaa takistussõitja Vladimir Tuganov – toim.) lubas järgmisest aastast Venemaal jälle suuri turniire korraldama hakata. Oleks hea lähedal asuv koht, kus rohkem harjutamas käia."

Eesti takistussõitjatel pole EM-il kuigipalju õnne olnud. Taasiseseisvumise järel on Euroopa meistrivõistlustel üldse osaletud vaid neljal korral, ehkki kvalifitseerutud on enam. 1999. aastal osalesid Rein Pill ja Midtjutland EM-il Hicksteadis, mis oli esimene kord, kui kuldmedali võitis naisratsutaja (Alexandra Ledermann (FRA) – Rocket M). 2005. aastal käisid Itaalias San Patrignanos Urmas Raag ja Ironic ning Gunnar Klettenberg ja Novesta, neli aastat hiljem osalesid Windsori EM-il Rein Pill hobusega A Big Boy ja Tiit Kivisild Cinnamonil. Ühelgi neist kordadest pole paraku finaali jõutud.

Eilne teine voor oli ülioluline aga kõigile, kes võistkonna nimel üles astusid. Hetkel jätkavad liidritena rootslased, kellel on kahe päeva peale kokku kogunenud vaid 8,21 kp. Palju tagapool pole ka Šveits, kes jätkab 11,15 karistuspunktiga, ning Iirimaa ja Belgia, kel on võrdselt 12,11 kp. Homme on siiski ees veel kolmas raske voor ning palju võib veel muutuda.

Ka individuaalset võistlust jätkab liidrina teises voorus taas nulliga hüpanud rootslane Peder Fredricson hobusel H&M All In. Fredricsoni sõnul ei olnud eilne rada just silmini kõrge, kuid oli äärmiselt tehniline ja suurepäraselt seatud normiajaga. Võistkonnakaaslase Malin Baryard-Johnssoni hinnangul võivad osad hobused reedesel võistlusel teistmoodi reageerida, kuna hüpatakse vastupidiselt eilsele õhtul tulede valguses.

Fredricsonile järgnevad Marcus Ehning (0,59 kp), Luciana Diniz (0,67 kp), Kevin Staut (0,91 kp) ja Martin Fuchs (2,03 kp), kes kõik läbisid teise vooru parkuuri vigadeta. Individuaalvõistlejate jaoks on aga ees veel mitu vooru, ehkki esikolmiku hobused on tõesti näidanud suurepärast vormi ja kogemuste põhjal võiks öelda, et kõigil neil on väga reaalsed šansid samahästi jätkata.

Urmas Raag osaleb lisaks oma teise hobuse Carlosega Göteborgis 3* takistussõiduvõistlusel, millest esimene leidis aset eile hilisõhtul tuledesäras. Milliste mõtetega läks Raag sellele võistlusele? "Carlosega lähen juba vihaga sõitma, kaotada pole ju enam midagi," muigas Raag. Lootust seal auhinnalisele kohale tulla ta päris maha matnud pole. "Oleneb, kuidas välja tuleb. Kui Carlos nii hea ei ole, siis saan ta viimases sõidus Ibelle vastu välja vahetada. Elame üks päev korraga." Võistlust alustatigi puhta ja kindla sõiduga, mille Raag ja Carlos lõpetasid 14. kohal, mis jättis meie paari napilt auhinnaliselt kohalt välja.