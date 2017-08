VAATA OTSE | Heasse vormi jõudnud FCI sõidab külla tabeliliider Florale

Päeva esimestes mängudes alistas Viljandi Tulevik kodus Pärnu Vapruse 4:1 (27., 45. Indrek Ilves, 47. Martin Allik, 72. Herol Riiberg - 89. Kristen Saarts) ning Paide Linnameeskond ja Tartu Tammeka viigistasid 1:1 (38. Andre Frolov - 58. Mihkel Järviste).

Enne mängu:

Flora teenis eelmises voorus väärtusliku võidu Nõmme Kalju üle, mis suurendas nende vahet järgnevate meeskondadega kümne punktini. Kuigi hooaja lõpuni on veel 10 vooru, muutis see tulemus Flora jaoks asju märksa kergemaks.

FCI omakorda vajab punkte, et elus hoida lootusi jõuda lähemale esikolmikule. Hetkeseisuga jääb valitsev meister Florast maha lausa 19 punktiga, kuid Levadia ja Kalju on üheksa punkti kaugusel. Flora alistamine ei ole aga kerge ülesanne, sest liidrid on senise hooaja läbinud kaotusteta ja viimati loovutati punkte juulis, kui Levadiaga lepiti viiki.

Viimases omavahelises kohtumises ei jätnud Flora vastastele palju võimalusi ning võttis 3:0 võidu.

Flora peatreener Arno Pijpers: „Paistab, et FCI on taas vormis.”

Mängija Zakaria Beglarishvili: „Tuleb väga raske mäng, väga tugev vastane. Meie meeskond on valmis selleks mänguks. Meie anname endast kõik, et võita 3 punkti.”

FCI peatreener Aleksandar Rogic: „Pole paremat kohta mängimiseks kui jalgpalli rahvusstaadion ja pole parimat vastast kui uus tabeli liider, selleks, et näidata enda kvaliteeti ja panna end proovile. Iga mänguga täiustame end veelgi. Ootan oma meeskonnalt väga head esitlust.”

Mängija Andrei Kalimullin: „Mäng Floraga on meie meeskonna jaoks väga tähtis. Vaid võit annab meile võimaluse võidelda edasi esikolmikusse pääsemise nimel. Arvan, et reedel on meie meeskond valmis näitama ründavat jalgpalli ja suudab võita liidrit, lisades sellega tabelile intriigi.”

Mängu peakohtunikuks on Joonas Jaanovits, abikohtunikud on Jaan Roos ja Sten Klaasen. Neljas kohtunik on Silver Kõiv. Mängul on ametis ka lisakohtunikud, kelleks on Juri Frischer ja Kristo Külljastinen.

