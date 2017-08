Eesti ujumise ajalugu teinud Zirk pääses MM-il finaali

Kert Toobal: on hea meel, et tulime mängu tagasi

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

Pijpers suurest edust hoolimata: arvan, et raske on kuni hooaja lõpuni

Esimeses poolfinaalujumises startinud eestlane läbis distantsi ajaga 52,98, mis andis talle enda vahetuses kuuenda koha, vahendab Priit Aaviku Ujumisblogi . Teises poolfinaalis näitas eestlasest kiiremat aega vaid Kristof Milak ning see tähendas, et Zirk pääses seitsmenda ajaga homme öösel toimuvasse finaali. Varem pole ükski eestlane juunioride MM-i finaalis ujunud.

