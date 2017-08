Täht: pole mõtet pead norgu lasta, kõik on veel võimalik

"Oli võrdne võrdsega mäng, keegi pidi selle mängu võitma ja kahjuks tegid seda soomlased," ütles ERR-ile tänases kohtumises 24 punktiga Eesti resultatiivseim olnud Robert Täht. "Ise oleksime saanud mingites olukordades oma lahendusi targemalt teha, aga mis siin ikka. Pettumus on muidugi suur, tulime soomlaste üle võitu saama ja olime selleks valmis. Positiivne on vaid see, et suutsime 0:2 seisust välja tulla."

"Nad on ohtlik ühtlane võistkond, võib-olla nad sarnanevad mängustiililt meiega, kuigi neil on väga hea planeeriv serv ja sellega palju vigu ei tee," jätkas Täht. "Neil on väga hea üldmäng, nagu ka meil, sest 2:3 tulemus. Mingis kohas tegid nemad oma asjad kindlamalt ära ja meie rumalamalt - seis on selline."

"Minu arvates on treener (Soome koondisega) väga head tööd teinud ja tundub, et Soome mängib natuke üle oma võimete. Nad mängivad kogu aeg sellisel tasemel ja kui tahad neid võita, peab tase kõrgemal mängima."

Kas nüüd tuleb see mäng lihtsalt peast pühkida ja mõelda sellele, et laupäeval Serbiaga madin? "Kaks väga kõva mängu on veel ees, mis on maiuspalaks nii meile kui Eesti fännidele. Pead norgu pole mõtet lasta, see ei olnud viimane mäng. Kõik on veel võimalik," lõpetas Täht.