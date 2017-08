Raadik eestlaste toetusest: seda on raske sõnadesse panna, aitäh teile!

"Me olime väga pikalt ees ja kahjuks lasime nad mängu tagasi, selle pealt oli neil viiendasse geimi väga hea peale tulla," sõnas koondise nurgaründaja Andrus Raadik ERR-ile. "Oleks pidanud kiire lõppmängu ära tegema ja viiendasse ise parema emotsiooniga minema."

Kas oli nii nagu karta võis - soomlaste ohtlik planeeriv serv, mis kaks esimest geimi otsustas? "Esimesed kaks geimi olime kindlasti hädas vastuvõtuga ja lihtsate omavigadega. Kolmas-neljas oli vastuvõtt juba okei, kui tuli, tuli väga lollil hetkel, nagu mul viiendas geimis. Neid ei tohi sisse tulla. Siin raputan kõvasti endale tuhka pähe."

Kohtumist oli Gdanskis vaatamas üle 4000 inimese. "Siiamaani on kananahk ihul," tunnistas Raadik. "Juba siis, kui saali astusin, oli siin väga palju eestlasti. Enne mängu tuli veel juurde ja juurde. Seda on raske sõnadesse panna. Aitäh teile, see oli väga mõnus."

Kui raske nüüd emotsionaalselt edasi minna on? "Ma võin tunnistada, et ma olen praegu päris põhjas. Las ma käin seal ära ja sealt on ainult üles tulla. Homme on mänguvaba päev ja elu läheb edasi. Täna on pehmelt öeldes kehv olla, aga nüüd saab Serbia ja Poola peale mõtlema hakata."