Kert Toobal: on hea meel, et tulime mängu tagasi

"Eks ta päris valus ole," tunnistas koondise kapten Kert Toobal ERR-ile. "Neljanda geimi lõpust on kahju, me olime seal päris suures eduseisus, vastane oli suure pinge all ja tegi juba palju vigu. Lasime nad mängu tagasi, geimi lõpp läks põnevaks, seal andsime oma hea rütmi käest ära ja nemad said kindlasti enesekindlust viiendas geimis hästi alustada."

Mis esimesi geime ja kolmandat-neljandat eristas? Miks need kaks esimest nii rasked olid? "Soome ei andnud mitte midagi niisama, hoidis oma servi, vigu ei teinud servil peaaegu üldse, me pidime kogu aeg ise ründama. Mingi mees jaksas kannatada, lõi ühe ässa või me ei löönud ise maha ja sealt need väiksed vahed tulid," tõdes Toobal.

"Nii ta käibki, kui ise ei suuda seda mingi hetk kusagilt võtta, jääbki vahe paarile punktile. Hea meel on selle üle, et tulime tagasi ja leidsime oma käigud, kahjuks ei suutnud seda samasuguse hooga lõpetada."