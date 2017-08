Meesvibulaskjad tegid universiaadil hea võistluse, naised ebaõnnestusid

Eesti vibulaskurite jaoks oli universiaadile sõit üllatusi täis. Kõige ehmatavam neist oli avastus, et eelmisel aastal olümpial võistelnud Laura Nurmsalu varustus ei jõudnud kohale. See tähendas ametlikust treeningpäevast kõrvale jäämist ja olukorda ei teinud paremaks lennufirma esialgne info, mille kohaselt oleks pidanud pagas jõudma alles peale esimest võistluspäeva. Õnneks sai Nurmsalu siiski vahetult enne eelringi algust vibu kätte, kuid pinget lisas kogu see olukord kindlasti ja see kajastus ka Nurmsalu tulemustes - eelringis kõigest 50. koht ja 1/24 duelli kaotus. Samuti oli oodatust tunduvalt tagasihoidlikum Reena Pärnati laskmine. Sportvibu naistest oli tugevaim seekord Bessi Kasak, kes lasi eelringis 576 punkti.

Samal ajal üllatasid eelringis aga positiivselt sportvibu meeste klassis võistelnud Märt Oona ja Pearu Jakob Ojamäe. Oona kordas eelmisest aastast pärit isiklikku rekordit 628 punkti ja Ojamäe lasi viimase kahe hooaja parima 617 punkti. Mõlemad noormehed võitsid ka 1/48 duelli kindlalt ning Oona alistas ka 1/24 duellis endast tunduvalt kõrgema asetusega Mehhiko laskuri J. O. Nevarez Cardenase ümberlaskmisega, lastes 10 vastase 9 vastu. Kahjuks alistas 1/16 duelli vastane Dan Olaru (MDA) eestlase seisuga 7:1, kuid Oonale siiski kõrge 17. koht. Plokkvibu naiste klassis võistelnud Emily Hõim oli eelringis 41. ja pärast olümpiaringi 33. kohal.

Kahjuks ei pääsenud sportvibu segavõistkond duelle laskma, Eesti võistkond koosseisus Märt Oona ja Bessi Kasak pidid leppima eelringi 19. kohaga. Sportvibu naiskond pääses 1/8 duelli laskma, kuid vastaseks olid teise asetusega Taiwani naised ja sealt üllatust ei sündinud - kokkuvõttes üheksas koht.

Võistlusel püüdis tähelepanu ka Korea laskuri Choi Misuni esitus - sportvibu naiste uus maailmarekord on nüüd 687 punkti. Naiste kullafinaalis kohtuvad ootuspäraselt Aasia laskurid Tan Ya-Ting (TPE) ja Kang Chae Young (KOR). Meeste Universiaadi tiitli peale lasevad Lee Seungyun (KOR) ja Arsalan Baldanov (RUS). Võistkondlikult on nii naiste kui meeste poolel finaalis Korea ja Taipei.

Vibulaskurite võistlushooaeg on sel aastal erakordselt pikk - ees seisavad veel oktoobris toimuvad noorte MM ja täiskasvanute MM.