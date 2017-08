Jooks ümber Ülemiste järve toob jooksusõbrad unikaalsele ringile

Pijpers suurest edust hoolimata: arvan, et raske on kuni hooaja lõpuni

Meestest lähevad favoriitidena rajale järvejooksude sarja kaks esimest Raivo Alla ja Rauno Laumets. Enne Ülemiste jooksu on Alla edu Laumetsa ees 43 sekundit. Poodiumikohtadele konkureerivad lisaks kahele sarja kiiremale veel Harku jooksu võitnud Raido Mitt, sarja arvestuses kuue parema seas asuvad Tõnu Lillelaid, Sander Jürs ja teised. Nooremate jooksumeeste elu üritab kindlasti kibedaks teha vanameister Vjatšeslav Košelev.

