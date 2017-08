Balti keti velotuuri esimese etapi võitis Maris Bogdanovics

Pijpers suurest edust hoolimata: arvan, et raske on kuni hooaja lõpuni

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

"Meeskond tegi väga hea soorituse, lõpus vedasid mind lahti kaks tiimikaaslast ja endal olid täna lõpusprindiks head jalad. Homne ilmaennustus lubab samasugust tuult, aga lõpp saab olema raskem, see on seatud tõusule. Kui on sama hea seis kui täna, siis kindlasti olen suuteline veelkord võitma," lootis tuuri üldliider Bogdanovics.

Stardipaigas Vilniuses oli hommikul suhteliselt kõle ilm – vihm, sooja kõigest kümme kraadi ja vali tuul. Sõidu käigus lakkas vihmasadu ja temperatuurikraadid tõusid pisut, kõige paremini kohanesidki muutunud oludega just Läti lipu all sõitvad Rietumu Banka-Riga ratturid.

