Eesti naisrattur läbis Šveitsis ränkraske katsumuse

Tegemist oli 126 km pikkuse distantsiga, mille vältel kogunes 5025 tõusumeetrit, kirjutab Rattauudised.ee. Meieril võttis mägise trassi läbimine aega 9:38 ja ta tõusis paremuselt kuuendaks naiseks.

“See on hea väljakutse kõigile, kes tahavad end proovile panna,” kirjutas igapäevaselt Portugalis elav Meier oma blogis. “Rada ei ole midagi kontimurdvat. Kui küsitakse, et kas teeksin uuesti, siis vastan, et isegi teeks, aga siis juba tulemuse peale. Kuid selleks on vaja rada paremini tunda, et täpselt teada tõuse ja samuti tunda paremini laskumise kurve, et saaks veel julgemalt peale lennata.”

Kõige raskem mägi viis ratturid 2800 meetri kõrgusele ja teatud osa tuli läbida jalgsi, sest rattaga polnud võimalik nii järsust tõusust üles sõita.