Egle Eller-Nabi: Heiki on vaimse poolega väga palju tegelenud

"Tavaliselt ta enne tiitlivõistlusi väga suure jutuga ei ole, ta on väga keskendunud," iseloomustas Eller-Nabi abikaasat ERR-ile. "Laagrid on pikad ja ma natukene muretsesin seepärast, tundus, et ta oli viimane kord koju tulles nii väsinud. Taastumine ja muu oli aga paigas. Oleme tütrega ise alati enne tiitlivõistlusi närvis, aga kõik oli paigas."

Kui raske neid matše vaadata oli? "Väga raske. Finaali on lihtsam vaadata kui neid, mis sellele eelnevad. Siis on juba medal olemas - muidugi tahaks kulda ja oli kahju, aga võrreldes sellega mis oli poolfinaalis..."

Kuidas on Heiki sportlasena muutunud? "Mulle tundub, et tema vaimne pool on palju tugevam kui mõned aastad tagasi," arvas Eller-Nabi. "Tean, et ta on sellega väga palju tegelenud ja ei võta oma minevikus saadud kaotusi matile kaasa. Ta läheb võitma ja alustab valgelt lehelt - see oskus on tal kogu aeg hea olnud, aga viimasel ajal on see palju parem."