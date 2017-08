Kontaveit kuulub US Openil esimest korda asetatud mängijate sekka

Asetuse saavad 32 mängijat, üldiselt pannakse asetused paika maailma edetabeli alusel. Sel nädalal taas karjääri parimale ehk 27. kohale tõusnud Kontaveit on US Openil 26. asetusega. Põhjus, miks tema asetus on parem kui edetabelikoht, on lihtne – edetabelis 15. real asuv Serena Williams on lapseootel ja New Yorgis ei mängi.

Esimene asetus on maailma esireketil Karolina Pliškoval, kes on mullune finalist, talle järgnevad rumeenlanna Simona Halep ja hispaanlanna Garbine Muguruza.

Asetatud mängijate hulka kuulumine tähendab seda, et ühegi teise asetatud mängijaga enne kolmandat ringi vastamisi minna ei saa.

US Openi põhitabel loositakse reedel, mängudega tehakse algust esmaspäeval.

Eelmisest aastast on Kontaveidil kaitsta vaid kümme punkti, kuna ta jäi juba avaringis 6:7 (4), 6:4, 3:6 alla mullu 19. asetatud venelanna Jelena Vesninale. Kontaveidi senine parim tulemus US Openil pärineb mäletatavasti 2015. aastast, kui ta jõudis läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse, kus jõudis koguni kaheksandikfinaali.

Meeste seas on US Openil kõrgeima paigutusega sel nädalal maailma esireketiks tõusnud hispaanlane Rafael Nadal, viimati oli ta suure slämmi turniiril esimesena asetatud 2014. aasta Prantsusmaa lahtistel.

Teine paigutus on edetabelis esikohalt langenud Andy Murrayl ja kolmas sel hooajal kaks slämmiturniiri võitnud Roger Federeril.

Asetatud naismängijad US Openil:

1. Karolina Pliškova

2. Simona Halep

3. Garbine Muguruza

4. Elina Svitolina

5. Caroline Wozniacki

6. Angelique Kerber

7. Johanna Konta

8. Svetlana Kuznetsova

9. Venus Williams

10. Agnieszka Radwanska

11. Dominika Cibulkova

12. Jelena Ostapenko

13. Petra Kvitova

14. Kristina Mladenovic

15. Madison Keys

16. Anastasija Sevastova

17. Elena Vesnina

18. Caroline Garcia

19. Anastassia Pavljutšenkova

20. Coco Vandeweghe

21. Ana Konjuh

22. Shuai Peng

23. Barbora Strycova

24. Kiki Bertens

25. Daria Gavrilova

26. Anett Kontaveit

27. Shuai Zhang

28. Lesia Tsurenko

29. Mirjana Lucic-Baroni

30. Julia Görges

31. Magdalena Rybarikova

32. Lauren Davis