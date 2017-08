Kruuda astus sammu lähemale MM-sarja naasmisel

Pijpers suurest edust hoolimata: arvan, et raske on kuni hooaja lõpuni

Edasi peaks konkurss välja nägema niimoodi, et edasipääsenud istuvad koos oma kaardilugejatega (Kruudale on sel aastal kaardilugejaks olnud austraallane Dale Moscatt) septembris autorooli ja näitavad kiirust nii asfaldil kui kruusal.

Sel aastal WRC2 MM-sarjas osavõtjaid on kaheksa seas kolm: Loubet, Greensmith ja Bergkvist. Huttunen ja Lopez on kaasa teinud EM-sarjas, Mandel Saksamaal ning 17-aastane Rovanperä Läti ja Soome meistrivõistlustel. Kruuda võistles viimati Hiina meistrivõistlustel.

Hyundai talendiprogrammi võitja saab osaleda WRC2 MM-sarjas. Algselt valiti välja 16 sõitjat, kellest kaheksa pääsesid teise vooru. Need kaheksa on Emil Bergkvist, Gus Greensmith, Jari Huttunen, Karl Kruuda, Pepe Lopez, Pierre-Louis Loubet, René Mandel and Kalle Rovanperä.

Hyundai rallimeeskond avalikustas need kaheksa rallimeest, kes pääsesid nende talendiprogrammi teise vooru. Edasipääsenute seas on ka Karl Kruuda.

