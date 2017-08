Järjekordne tippmängija loobus US Openist

Meeste tennise maailma edetabelis sel nädalal esikümnest välja langenud ja nüüd 11. kohal paiknev Kanada mängija Milos Raonic teatas, et ei saa vigastuse tõttu aasta viimasel suure slämmi turniiril ehk US Openil mängida.

Raonic on juba mõnda aega kimpus olnud randmevigastusega. Viimati mängis ta kuu alguses Montrealis, kus langes teises ringis konkurentsist välja. Eelmisel nädalal otsustas ta Cincinnatis mängimisest loobuda.

"Mu vasak ranne on juba mitu nädalat valu tekitanud. Olen andnud endast kõik, et ranne US Openi ajaks korda saada, aga pärast arstidega konsulteerimist olen sunnitud sellest turniirist siiski loobuma," teatas Raonic Instagrami vahendusel. "Austan nii US Openit kui enda kaasmängijaid liiga palju, ma ei saa lihtsalt võtta kohta põhitabelis, teades, et ma pole vigastuse tõttu võimeline täies jõus mängima."

"Täna eemaldati mu vasakust randmest luutükid, mis on ebamugavust tekitanud ja mille tõttu ma pole saanud normaalselt mängida," lisas Raonic. "Olen pettunud, et ma ei saa imelise New Yorgi publiku ees mängida, aga mul tõesti polnud muud valikut. Alustan nüüd taastusraviga ja loodetavasti olen mõne nädala pärast väljakutel tagasi."

Raonic on US Openil kolmel korral jõudnud kaheksandikfinaali, viimati kolm aastat tagasi. Mullu langes ta konkurentsist välja teises ringis, võideldes suurema osa mängust krampidega. Eelmise aasta novembris tõusis ta maailma edetabelis kolmandaks, mis on tema karjääri kõrgeim koht.

Tänavusest US Openist jäävad meeste seas kõrvale ka tiitlikaitsja Stanislas Wawrinka (põlvevigastus), mullune finalist ja kahekordne võitja Novak Djokovic (küünarnukivigastus) ning 2014. aasta finalist Kei Nishikori (põlvevigastus). Wawrinka on maailma edetabelis neljas, Djokovic viies ja Nishikori kümnes. Kõik kolm on enda hooaja juba lõpetanud.

Lahtine on ka äsja edetabeli esikohalt teiseks langenud Andy Murray osalemine, teda vaevab puusavigastus.