EM-il võidutses Saksamaa koolisõiduvõistkond, eestlased tagasihoidlikud

Eesti võistluspaar Grete Püvi Ayache ja Aleandro skoorisid 62,086% ning platseerusid sellega 61. kohale.

Püvi Ayache ei eitanud, et sooritus oli kehv ja ta on õnnetu: "Ma ei saa täpselt isegi aru, mis juhtus. Soojendusel oli hobune täitsa hea. Areenile tulles tegin ringi ümber platsi ja tundsin, et kõik on hästi. Siis äkki aga vajus ta ratsme taha ja läks täiesti lukku. Üritasin teda kuidagi üles ärgitada, aga midagi ei aidanud, ta oli nagu täiesti omas mullis. Mulle meenub, et aasta tagasi juhtus korra sama asi, aga pärast seda on kõik olnud väga stabiilne, Aleandro on kohtunikelt kiita saanud ning hinded on korralikud olnud."

Küsimusele, kas sportlane ehk kahetseb nüüd hobuse valikut, ei osanud ta üheselt vastata. "Alex (Grete abikaasa ja treener Alexandr Ayache) on veendunud, et ma oleks pidanud Axeli valima, ta soovitas seda algusest peale. Aga me ei ole nii palju koos võistelnud, või kui oleme, on alati mingi apsakas olnud. Aleandro oli paar viimast võistlust eriti hea ja mu sisetunne kaldus tema poole," põhjendas ta.

Tõsiselt löödud Püvi Ayache siiski ei ole: "Kõik, mis mu elus hetkel on, teeb mind õnnelikuks, ja kui see võistlus läks aia taha, siis pole midagi parata, eks me teeme sellest omad järeldused. Aga nutma ma ei hakka. Homme on uus päev," märkis Püvi Ayache, tunnistades, et temas on auahnust ja sportlase hinge, aga seda võiks isegi rohkem olla. "Ma olen endiselt selline leebe ratsutaja, saan selle pärast Alexilt koguaeg võtta. Mõnikord see läheb mulle hinge, aga kui ma hiljem oma sõitu või trenni videolt vaatan, siis ma saan aru, et tal oli õigus. Proovime nüüd analüüsida, mida kodus hakata teistmoodi tegema, et järgmisel võistlusel midagi sarnast ei juhtuks. Aga ega ma ei pane seda kõike hobuse süüks. Kui hobusel on halb päev, siis sõitja peab topelt hea olema. Kindlasti on minus väga palju tahet end parandada. Ma naudin seda, et olen need hobused ise GP-ni suutnud arendada, nad on mul olnud varsast peale. Küllap suudame kaugemalegi jõuda."

Kokku võistles Grand Prix's 64 võistluspaari, kellest reedesesse Grand Prix Specialisse liiguvad edasi 30 paremat. Paraku Eesti paarid sinna ei jõudnud. Dina Ellermanni lõplikuks kohaks jäi 50. ja Püvi Ayachel 61.

Päeva parima individuaalse skoori tõi loomulikult tabloole valitsev olümpiavõitja sakslanna Isabell Werth Weihegoldiga (83.743 %), alistades ülekaalukalt oma kaasmaalase Sönke Rothenbergeri Cosmol (78.343 %). Sakslaste kolmikvõitu lõi kiilu taanlanna Cathrine Dufour, kes hobusel Atterupgaards Cassidy skooris 78.300 %.