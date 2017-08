SEB Tallinna maraton toimub tänavu viimast korda

Pijpers suurest edust hoolimata: arvan, et raske on kuni hooaja lõpuni

Pühapäev, 10. september on traditsiooniline maratonipäev. Kell 9 algab Pärnu maanteelt klassikaline maratonijooks 42,195-kilomeetrisel trassil ning keskpäeval lähevad poole lühemale distantsile poolmaratonist osavõtjad. Nii tänavusel maratonil kui poolmaratonil on täiesti uus rada, mis viib jooksjad esmakordselt Kalamaja, Kopli ja Rocca al Mare põnevatesse piirkondadesse ning uuenenud Stroomi ranna teedele. Maratonitrassi esimene ja viimane veerand Kalamaja piirkonnas kattuvad, mis teeb jooksjate jaoks rutiini talumise lihtsamaks ja pealtvaatajaile võistluse jälgimise nauditavamaks.

"SEB roll meie arvestatavaks korraldajaks kasvamisel on olnud väga suur," on Spordiürituste Korraldamise Klubi juhatuse liige Mati Lilliallik tulemusliku koostöö eest SEB pangale tänulik, ent vaatab lootusrikkalt juba uute väljakutsete suunas. "Kuna järgmisel aastal saab Eesti Vabariik saja-aastaseks ning Tallinna maraton kuulub juubeliperioodi suursündmuste hulka, siis on hea aeg uute eesmärkide ja sihtide püstitamiseks koos Eesti edukate ning tulevikku vaatavate partneritega. Ühiselt panustades suudame paljudele inimestele pakkuda võimsaid emotsioone ning aidata kaasa väikese Eesti suuremaks tegemisel."

