Colin McRae noorem vend liitub rallikrossi MM-sarjaga

McRae istub Guy Wilksi asemel LOCO Energy Polo RX Supercari rooli, enda debüüdi MM-sarjas teeb ta septembri alguses Prantsusmaal Loheacis.

Subaru, Hyundai ja Mitsubishi ridades on McRae osalenud WRC rallidel, lisaks on ta võistelnud autoralli Hiina meistrivõistlustel ja Dakari rallil, viimati osales ta Aasia ja Okeaania meistrivõistlustel, kus võidutses 2011. aastal.

"Minu jaoks on see suurepärane võimalus," ütles McRae pressiteate vahendusel. "Rallikrossi MM-sari on äärmiselt võitluslik, tulevad korralikud tuleristsed. Ootan juba Loheacis võistlemist, eeldan, et sellest nädalavahetusest kujuneb korralik õppetund. Ma ei jõua ära oodata, et saaksin juba alustada."

Eelmisel kaheksal etapil LOCO eest võistelnud Wilks ütles, et otsustas pärast Kanada etappi enda koha vabastada, kuid loodab õige pea MM-sarja naasta.

Pärast Loheaci etappi võisteldakse veel Lätis (15.-17. september), Saksamaal (29. september – 1. oktoober) ja esimest korda Lõuna-Aafrika Vabariigis (17.-19. november).

1995. aasta autoralli maailmameister Colin McRae suri 39-aastaselt Šotimaal enda kodu lähistel helikopteriõnnetuses. 15. septembril möödub tema surmast kümme aastat. Õnnetuses hukkus ka McRae viieaastane poeg Johnny, peretuttav Graeme Duncan ning Johnny kuueaastane sõber Ben.