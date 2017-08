Nädalavahetusel selguvad mitmed Eesti motokrossimeistrid

Laupäeval, 26. augustil on võistlemas kuus masinaklassi: 65cc, 85cc, MX125, MX2, Monster Energy MX1 ja MX V (Veteran), mis kõik on Eesti meistrivõistluste klassid.

Kuninglikus Monster Energy MX1 klassis on peale kolme etappi liidrikohal 139 punktiga Tanel Leok, teist kohta hoiab 103 punktiga Priit Rätsep, kellest kahe punkti kaugusel on Andero Lusbo. Ka MX2 klassis on Tanel Leok 144 punktiga hetkel liider, kuid seal järgnevad talle onupoeg Aigar Leok 118 ja Harri Kullas 94 punktiga. Kõik nimetatud sõitjad peaksid ka Tihemetsas stardis olema ning andma põneva lahingu.

Pühapäev, 27. august kuulub quadidele ja külgvankritele, kuid rajale tulevad ka soolod MX Hobi klassis. Eesti meistrivõistluste arvestuses lähevad finaaletapil võistlustulle külgvankrid, Quad 50, Quad 100/200 ja Quad Open klasside sõitjad.

Karikavõistluste punkte hakkavad jahtima MX Hobi, külgvankrid Veteran ja Hobi ning Q Hobi, Q 250, Q 200B, Q Veteran, Q Naised ja Q Amatöör klasside sõitjad.

Päeva peatähelepanu on loomulikult Quad Open klassil, kus peale viite etappi on liidrikohal 216 punktiga Kevin Saar. Teisel kohal on Priit Järvloo 184, kellele kolmandal kohal olev Martin Filatov kaotab ainult nelja punktiga.

Külgvankritel juhivad Raido Riim – Maurice Lina (209), teised on Margo Sonn – Tanel Kõiv (185 p) ja kolmandad Markus Normak – Karl-Albert Kasesalu (174 p).

Võistluste pidulik avamine on mõlemal päeval kell 11.