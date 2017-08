Urmas Raag ja Ibelle läbisid EM-i esimese kvalifikatsiooni vigadeta

Esimeseks osavõistluseks oli traditsiooniliselt kiirusparkuur tabel C põhimõttel ehk mahaaetud takistuste eest saadud karistuspunktid konverteeriti karistussekunditeks. Stardis oli 80 võistluspaari 26st riigist. Raag ja Ibelle läbisid raja vigadeta, kuid üsna aeglaselt, mis andis neile 49. koha. See aga ei tähenda veel kuigipalju, sest ajad arvutati spetsiifilise valemi abil ümber karistuspunktideks ning Eesti paaril on neid enne järgmist osavõistlust 6,37.

Neljapäeval starditakse teises osavõistluses, kus on reedesesse kolmandasse kvalifikatsiooni edasi pääsemiseks tähtis sõita nii, et jõutakse üldtabelis 50 parema hulka (50 paremat selguvad esimeses ja teises kvalifikatsioonis saadud karistuspunktide liitmisel).

"Kõige raskem osa on minu jaoks möödas, sest kiirusparkuur on meie kõige nõrgem osa. Sõitsin rahulikult oma sõitu ega hakanud liigselt punnitama selle kihutamisega ning see oli hea otsus. Saime mõlemad hea tunde sisse. Ma usun, et tänane kihutamine võib nii mõnelegi homme kätte maksta, sest tõkked lähevad tunduvalt kõrgemaks ja parkuurid tehnilisemaks. Kogu võistlus on tegelikult alles ees ja kaardid võivad täielikult segi paiskuda, tänased parimad kiirushobused ei pruugi lõpus sugugi poodiumil seista," võttis Raag avapäeva kokku.

Oma hobust peab ta üheks parimaks, kes Eestis üldse kunagi olnud on, ja leiab, et ta on Euroopa mastaabis täiesti konkurentsivõimeline. "Rada oli kenasti sõidetav ja Ibellet tundes peaks ta järgmistes sõitudes veel paremaks minema. Tähtis on hobust heast küljest näidata, mitmed juba tundsid tema vastu huvi," märkis sportlane.

Kiirusparkuuri võitis kohalike suureks meeleheaks OM-hõbe Peder Fredricson (SWE) (H&M All In), kellele järgnevad Marcus Ehning (GER) (Pret A Tout) ja Luciana Diniz (POR) (Fit For Fun).