Võimsa lahingu andnud Eesti sai EM-i avamängus dramaatilise kaotuse

Kaks esimest geimi kaotanud Eesti suutis seejärel mängu võimsalt tagasi tulla, kuid otsustavas viiendas geimis käis põhjanaabrite jaks eestlastest siiski üle.

Eestlased eksisid servil 17 korda soomlaste 21 vastu, kuid Soome lõi üheksa ässa Eesti kahe vastu. Robert Täht tõi eestlaste parimana 24 silma, Ardo Kreek lisas 13 ja Oliver Venno üheksa punkti. Järgmisena kohtub Eesti laupäeval Serbiaga.

Mängu käik:

Avageimis Soome vastu vaid kahel korral juhtima pääsenud Eesti kaotas selle 21:25. Eesti meeskonna resultatiivseim oli avageimis Robert Täht, kelle nimele jäi viis silma. Oliver Venno ning Ardo Kreegi arvele jäi kolm punkti. Eestlased tegid rünnakul neli viga soomlaste ühe vastu.

Teises geimis juhtisid eestlaselt pikalt ning olid vahepeal ka viie punktiga ees, kuid lõpp kuulus siiski soomlastele, kes läksid 25:22 geimivõiduga kohtumist 2:0 juhtima. Venno lisas teises geimis oma kontole viis punkti ning Täht neli.

Kolmanda geimi algust valitses Soome, kuid Eesti võitles ennast mängu tagasi. Pingelises geimis vaidlustasid soomlased mitu punkti, kuid Eesti suutis teisel geimpallil siiski 27:25 võita ning kohtumises kaotusseisu minimaalseks vähendada. Täht hiilgas geimis kuue punktiga, mitmel korral päästis Eesti halvimast libero Rait Rikberg.

Neljandas geimis läks Eesti 18:11, 19:12 ning 20:13 ette, kuid Soome vähendas eestlaste eksimuste toel kaotusseisu vaid kahepunktiliseks. Geimi lõpus leidis taas kuus silma toonud Täht kahel korral aga soomlaste väljakupoolel vaba koha ning viis 25:22-ga kohtumise otsustavasse geimi. Soome tegi servil üheksa viga.

Otsustavas geimis olid eestlased põhjanaabrite servi vastuvõtmisel raskustes ning 15:9 geimivõiduga võitis Soome kogu kohtumise 3:2.

Enne kohtumist:

Kohtumine Soomega algab Eesti aja järgi kell 18.30. Lisaks kuuluvad samasse alagruppi Serbia, kellega mängitakse laupäeval ja Poola, kellega mängitakse esmaspäeval.

Eesti koondis võitis tänavusel suvel Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi ja näitas head minekut maailmameistrivõistluste valiksarjas, MM-finaalturniirile pääsemine jäi vaid kahe geimi kaugusele.

Soomlased tegid samuti muljetavaldava MM-valiksarja, kui oma alagrupp võimsalt võidetija seejuures kaotati vaid kaks geimi. Maailmaliigas olid soomlased teise tugevusgrupi kaheksandad ehk üldjärjestuse 21. positsioonil. Eesti koht kolmanda tugevusgrupi tšempionitena oli 25.

Eesti ja Soome on omavahel kohtunud küll 32 korda ja senine saldo on tugevalt soomlaste kasuks, kes on võitnud vastasseisudest koguni 25, ent samas suuri järeldusi eelnevast teha ei saa. Nimelt jääb võistkondade viimane duell aastasse 2012, kus Tallinnas peetud mäng lõppes soomlaste 3:2 võiduga. Küll on ohtralt kokkpuuteid aga klubitasandil. Kert Toobal on karjääri jooksul palle ette tõstnud Olli-Pekka Ojansivule, kes lõppenud hooajal pallis Iraanis. Tema vend Andres oli eelmisel hooajal Antwerpenis koos nurgaründaja Elviss Krastinsi ja tempomehe Sauli Sinkkoneniga. Oliver Venno kuulus samasse klubisse teise nurgaründaja Antti Siltalaga ning sidemängija Eemi Tervaportti pallis ühes meeskonnas Andri Aganitsaga.

EM-il pääseb alagrupi võitja otse veerandfinaali, teise ja kolmanda koha omanikud lähevad vastamisi play-off ringis, mille võitja liigub samuti kaheksa parema sekka. Meie alagrupi võistkondi ootab ees vastasseis C-alagrupi omadega. Selle neliku moodustavad Bulgaaria, Hispaania, Sloveenia ja Venemaa. B-alagrupis mängivad Itaalia, Saksamaa, Slovakkia ja Tšehhi ja D-grupi kvarteti moodustavad Belgia, Holland, Prantsusmaa ja Türgi.

"Eks me oleme natuke sarnased meeskonnad. Meie võimalus võita on mängida hästi meeskondlikult. Mängida positiivset mängu, mitte väga palju otse vigu teha," vaatas Eesti koondise kapten Kert Toobal eesseisvale mängule. "Meil ei ole nii, et üks mees taob asja ära. Selleks on vaja kõikide meeste panust, hingestatud mängu, emotsioone, õnnestumisi, vahepeal võib-olla ka vastase ebaõnnestumist, keskenduda oma asjadele ja uskuda, et see kõik on võimalik. Siis tuleb ka tulemus."

Peatreener Gheorghe Cretu otsusel on Eesti koondise koosseis EM-finaalturniiril:

Sidemängijad: Kert Toobal, Andres Toobal;

Keskblokeerijad: Ardo Kreek, Andri Aganits, Henri Treial, Timo Tammemaa;

Diagonaalründajad: Oliver Venno, Renee Teppan;

Nurgaründajad: Robert Täht, Andrus Raadik, Kristo Kollo, Oliver Orav;

Liberod: Rait Rikberg, Denis Losnikov.

Eesti mängude ajakava Poolas Gdanskis Ergo Arenal:

24. augustil kell 18:30 Eesti – Soome

26. augustil kell 18:30 Eesti – Serbia

28. augustil kell 21:30 Eesti – Poola.