Nabi: kahju, et türklane pidi ühe matši vähem maadlema

"Ma teadsin, et olen viinud ennast nii heasse vormi, et ei tohiks pikali kukkuda, kui ma kõvasti pingutan. Läksin maadlema nii, et algusest peale kõva vedu peale. Mõtlesin, et kui ma kuus minutit vastu ei pea, siis ju ma ei ole piisavalt valmis seda medalit võitma ja kui pean, siis võidan," lausus Nabi Tallinna lennujaamas ETV-le.

Esikohamatšis pidi Nabi tunnistama türklase Riza Kayaalpi paremust. "Üritasin neid matš dikteerida - neli õnnestus võita, viiendat küll mitte. Kahju on sellest, et türklane sai enne mind vähem matše maadelda. Tema sai kolme ja mina nelja matšiga. Tal oli väike eelis. Neli või viis matši on väga suur vahe. Seekord niipidi, aga loodame järgmise korra peale."