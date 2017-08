Kris Meeke'i startimine järgmisel etapil pole kindel

Meeke võitis tänavu Mehhiko ralli, kuid ülejäänud hooaeg pole midagi rõõmustavat pakkunud. Seetõttu ei osalenud ta ka hooaja keskel Poola etapil ning lõhkus eelmisel nädalalõpul Saksamaal juba avakatsel auto vedrustuse ja katkestas. Reedel tuli Meeke Rally2 süsteemis tagasi rajale, aga jäi laupäeval jahutussüsteemi rikke tõttu uuesti tee äärde.

"Me ei ütle, kes Hispaanias stardivad," lausus Citroeni tiimipealik Yves Matton väljaandele Autosport. "Ainus sõitja, kelle osalemist saame kinnitada, on Stephane (Lefebvre)."

"Aga see ei ole midagi erinevat võrreldes sellega, mida ütlesin enne (Saksamaa) rallit. Ma ei ütle, et teda (Meeke'i) sinna ei tule," jätkas Matton, kes lubas sõitjat teatavaks teha alles septembri alguses.

Kuigi Meeke'i süüdistas Saksamaa ralli publikukatsel katsetamises iseenda vigu, siis Matton nii karm ei olnud. "Kris ütles, et tegi lolle vigu, aga ma ütleksin, et see oli ka loll katse."

"See oli nii kitsas katse, et vajas võitmiseks kitsast R5 autot," pidas ta silmas kiireimat aega näidanud Jan Kopeckyt, kes roolis Škoda Fabiat. "Mulle valmistas palju suurema pettumuse see, et ta ei saanud selle eksimuse tõttu teha korralikku rallit."

Meeke'i tulevik Citroenis tervikuna pole kindel ning kindlasti parandab Saksamaal samuti Citroeni roolinud norralase Andreas Mikkelseni väljavaateid Ott Tänaku järel saavutatud teine koht. Siiski seostatakse teda lisaks Prantsusmaa autotootjale ka Toyota ja Hyundaiga.