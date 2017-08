Poola ralli kaobki MM-sarjast, lisanduda võib aga uusi etappe

Poola ralli kuulus MM-kalendrisse neli aastat järjest, aga probleemid publikuga jätavad populaarse võistluse kavast välja. Pealtvaatajate ohjamisega oli probleeme juba tunamullu ja samuti ei allunud nad kontrollile tänavu.

"Meil on Poola kaotusest kahju, see on meile äärmiselt oluline turg, aga rahvusvaheline autospordiliit võttis turvakaalutlustel vastu otsuse järgmisel aastal sinna mitte minna," sõnas WRC promootor Oliver Ciesla väljaandele Autosport. "Ma soovin toonitada, et ebaõnnestumised turvalisuse tagamisel ei ole korraldaja süü, vaid halvasti käituvate pealtvaatajate tegude kokkusattumus."

Autospordi teatel liitub järgmisest hooajast MM-sarjaga jälle Türgi ralli. Viimati kihutasid WRC masinad seal 2010. aastal. Kui Poola ralli peeti seni kesksuvel, siis Türgi ralli täidaks tühimiku kalendris, kuna tänavu septembris etappi ei ole.

Lisaks on kaalumisel ka Horvaatia ja Uus-Meremaa rallide lisamine MM-sarja. Esimesel juhul ei ole jõutud kokkuleppele kuupäevades, kuid Uus-Meremaa kandidatuur on finantspõhjustel kahtlasem.

Poola eemaldamise MM-sarjast peab veel septembris heaks kiitma maailma mootorispordi nõukogu. Lisaks arutatakse võimalust, et tuleval aastal saavad võistkonnapunkte teenida senise kahe asemel iga tiimi kolm sõitjat. Säherdune lahendus laiendaks sõitjateturgu, sest usutavasti sooviksid meeskonnad panna kolme asemel välja neli masinat.