Pijpers suurest edust hoolimata: arvan, et raske on kuni hooaja lõpuni

Tallinna Flora on pärast Premium liiga 26. vooru väga heas seisus. Edu lähimate rivaalide Tallinna Levadia ja Nõmme Kalju ees on kümme punkti.

"Meil läheb okeilt. Aga peab ütlema, et tegemist on raske turniiriga, sest kogu aeg mängitakse omavahel. Ma arvan, et raske saab olema kuni lõpuni," lausus Flora peatreener Arno Pijpers intervjuus ERR-ile. "Kui tulevad lihtsad võidud, siis on kümme punkti suur vahe, aga peame olema väga ettevaatlikud ja säilitame keskendatuse."

Pijpers rõhutab, et Floras on tähtis areneda ja kasvada kogu hooaja vältel. "Hooaja alguses ja lõpus peab mängija võimetes olema erinevus. Mängust arusaamise ja väljakul tegutsemise kvaliteet kasvab ja see on väga hea. Teiseks peab aru saama, kuidas olla võidumeeskond. Eelmisel aastal olid meil mõned väga head esitused, aga sellega ei kaasnenud soovitud tulemused. Ideaalset esitust pole alati raske teha, aga tähtis on, et sellega kaasneb ka võit. See balanss on paigas ja selle kallal töötame edasi."

Vaimse poolega hollandlase sõnul võistkonnal probleeme pole. "Meil on nii palju mängijaid, kes isukalt võitlevad võidu nimel. Nagu kohtumises Viljandiga tahtis Rauno Sappinen mängu lõpus meeletult võita. Meeskonnas valitseb nii õige suhtumine, et see pole minu jaoks enam teema."