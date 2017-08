Soome peatreener: Eestil on pikemad ja füüsiliselt tugevamad mängijad

Soome võrkpallikoondise peatreener Tuomas Sammelvuo arvab päev enne EM-finaalturniiri mängu Eestiga intervjuus ERR-ile, et meeskonnad on natuke erinevad.

"Eestil on veidi rohkem pikemaid ja füüsiliselt võimekaid mängijaid. See võib mängule mõju avaldada. Neil on väga hea blokk, mida meil samas mahus pole," kiitis Sammelvuo, kelle sõnul võiks Soome vastu panna vähese vigade arvu, hea servi, rünnaku ja bloki.

"Mõistagi teame, et Eestil on väga head mängijad ning mulle meeldib väga näha, kuidas (Robert) Täht on arenenud. Tean hästi ka tema klubi. Võime Eestilt palju õppida. Olen õnnelik oma kolleegist treeneri [Gheorghe Cretu] edu üle."

Sammelvuo ei oska konkreetse paari puhul favoriiti öelda ja leiab, et selle nimetamine jäägu ajakirjanike hooleks. "Kõige tähtsam on keskenduda punkt-punkti mängule. Olla kannatlik, mängida nii heal tasemel kui võimalik. Tahame mängida iga palli nii hästi kui võimalik. Seda on lihtne öelda, aga paljud setid otsustakse ühe või paari punktiga.