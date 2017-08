Selgus Eesti koondise koosseis MM-valikmängudeks Kreeka ja Küprosega

31. augustil on Ateenas vastaseks 2004. aasta Euroopa meister, praegu FIFA edetabelis 38. kohal asuv Kreeka. ETV otseülekanne algab kell 21.30, avavile kõlab kell 21.45.

Pühapäeval, 3. septembril heitlevad Kalevipojad kodusel A. Le Coq Arenal Küprosega. Festivaliala avatakse mängupäeval kell 16, staadioni trepid kell 17 ning avavile kõlab kell 19. Pääsmed on müügil Piletilevis.

Koondise koosseisus on mängijaid 8 riigi liigadest: Eesti (8), Soome (4), Norra (4), Poola (3), Inglismaa (2), Holland (1), Tšehhi (1) ja Sloveenia (1). Rohkem kui 100 kohtumist pidanud meestest on rivis Enar Jääger, Ragnar Klavan, Dmitri Kruglov ja Aleksandr Dmitrijev.

Eesti koondise koosseis eelseisvateks MM-valikmängudeks:

Väravavahid

Mihkel Aksalu (07.11.1984) – Seinäjoki JK (FIN) 32/0

Marko Meerits (26.04.1992) – Vaasa PS (FIN) 7/0

Mait Toom (07.05.1990) – Tallinna FC Flora 0/0

Kaitsjad

Enar Jääger (18.11.1984) – Vålerenga IF (NOR) 121/0

Ragnar Klavan (30.10.1985) – Liverpool FC (ENG) 119/3

Dmitri Kruglov (24.05.1984) – FCI Tallinn 108/4

Taijo Teniste (31.01.1988) – Sogndal Fotball (NOR) 56/0

*Karol Mets (16.05.1993) – NAC Breda (NED) 40/0

Ken Kallaste (31.08.1988) – Korona Kielce (POL) 35/0

Nikita Baranov (19.08.1992) – Kristiansund BK (NOR) 20/0

Joonas Tamm (02.02.1992) – Tallinna FC Flora 7/0

Karl Mööl (04.03.1992) – Nõmme Kalju FC 4/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Aleksandr Dmitrijev (18.02.1982) – Hønefoss BK (NOR) 104/0

Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Piast Gliwice (POL) 97/23

Ats Purje (03.08.1985) – Kuopio PS (FIN) 61/9

Sergei Zenjov (20.04.1989) – KS Cracovia (POL) 58/12

Henri Anier (17.12.1990) – FC Lahti (FIN) 38/7

Siim Luts (12.03.1989) – Bohemians 1905 (CZE) 31/2

Ilja Antonov (05.12.1992) – NK Rudar Velenje (SVN) 31/1

Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 11/1

Mattias Käit (29.06.1998) – Fulham FC (ENG) 6/2

*Artjom Dmitrijev (14.11.1988) – Nõmme Kalju FC 5/0

Brent Lepistu (26.03.1993) – Tallinna FC Flora 4/0

Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora 1/0

*Kreeka - Eesti kohtumises ei saa osaleda mängukeelu tõttu.