Toobal: selliseid kaotusseise pole olemas, kust me välja ei võiks tulla

Eesti võrkpallikoondise kapten Kert Toobal, see tunne, mida te kõik koondisega enne EM-finaalturniiri ootate, on nüüd kohal?

See suvi on olnud selline, et sagimist on päris palju olnud. Niinimetatud tähtsaid mänge on sel suvel nii mitu korda olnud, et kogu aeg on midagi õhus: üks eesmärk, teine eesmärk. Nüüd oleme suve lõpuni jõudnud ja kolmas või neljas eesmärk juba. Aga tore on! Sellepärast meeskond näebki vaeva, et jõuda sellisele turniirile ja mängida neid turniire ja anda endast parim. Ega midagi muud ju kelleltki nõuda ei saa.

Kui on mõni koht, mis on mõeldud võrkpalli mängimiseks, siis on see Ergo Arena, kus Eesti koondis ka oma alagrupimängud peab. Kas nõustud sellega või mis mulje võistluspaik teile jätnud on?

Kui on mingi õige maa, kus neid mänge mängida, siis Poola see on. Siinsetele inimestele on võrkpall meeltmööda ja mul on hea meel, et saame siin mängida. Kindlasti annab see paljudele meestele tõuke ja võib-olla mõnele teleka ees pisiku, et püüelda samade asjade poole.

Homsele mängule ette vaadates... ka Soome koondise peatreener ütles, et kaks võrdlemisi väikest, aga tubli meeskonda ning väljakul peab olema täielik meeskond ja kõik õnnestuma. Kas tooksid mingisuguse potentsiaalse võtmemomendi ka välja?

Eks me oleme natuke sarnased meeskonnad. Meie võimalus võita on mängida hästi meeskondlikult. Mängida positiivset mängu, mitte väga palju otse vigu teha. Meil ei ole nii, et üks mees taob asja ära. Selleks on vaja kõikide meeste panust, hingestatud mängu, emotsioone, õnnestumisi, vahepeal võib-olla ka vastase ebaõnnestumist, keskenduda oma asjadele ja uskuda, et see kõik on võimalik. Siis tuleb ka tulemus.

Kas oskad mõne sõnaga Soome meeskonda iseloomustada ka mängijate või läbivate joonte poolest. Mida välja tooksid, mida võrkpallisõbral on põnev homses mängus jälgida?

Soome on nüüd viimased aastad mänginud sama koosseisuga. Nad on hoidnud neid mehi päris palju väljakul. Nad on mänginud samade meestega Maailmaliigat, mis on Soome arengus kindlasti hästi tähtis koht olnud. Nende meeskonna diagonaalründaja on väga vastiku serviga. Ma olen ise temaga koos ühes klubis mänginud. Sel hetkel olin õnnelik, et ta on minu meeskonnas, kuna ta päris tihti jäi joone taha päris pikaks. Homme saab olema hästi tähtis esimese serviga ta sealt minema saada. Soomes on päris osavad nurgaründajad, kes jaksavad palli mängus hoida. Kindlasti Soome koondise libero, kes on väga maailmatasemel mees - teda tasub kindlasti homme jälgida.

Siht on selge - anda endast maksimum! Kas usud, et olete pärast mängude- ja treeningurohke suve järel sellises konditsioonis, et selle maksimumi andmine, mida ise soovite anda, on võimalik?

Kindlasti on võimalik! Kui suudame naeratada ja olla positiivsed, võidelda, siis on kõik võimalik. Oleme terve suve näidanud, et selliseid kaotusseise pole meie jaoks olemas, kust me välja ei võiks tulla. Kui me teeme seda, mida meile öeldakse ja peame neist asjadest kinni, siis on kõik võimalik. Ma väga loodan, et naudime iga hetke ja oleme hästi emotsionaalsed. Eestlasi saab siin palju olema. Okei, homme saab palju ka soomlasi olema, aga võtame sellest ise maksimumi ja kellegi käest üleloomulikke asju nõuda ei ole mõtet. Mehed on terve suve päris kõvasti pingutanud, närve raisanud ja kõik seda, aga EM-finaalturniir on midagi erilist ja anname endast parima.