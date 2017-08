Sebastien Ogier loodab Hispaania ralliks plaanid selgeks saada

"Pakkumisi on. Olen palju nädalaid öelnud, et loodetavasti jõuan peagi otsuseni," sõnas prantslane WRC TV-le. "Ma pakun, et enne Hispaania rallit (5.-8. oktoobril) on meil midagi juba teada."

Ogier on varem avaldanud, et sooviks M-Spordi võistkonnas jätkata üksnes juhul, kui meeskond saab senisest parema finantstoe, et konkurentide rütmis püsida. Samuti pole ta täielikult välistanud üldse ralliga lõpparve tegemist.

"See on võimalik, aga see ei sõltu tiitlivõidust. Tõde on see, et tahan enamat. Ma usun, et jätkan," sõnas neljakordne maailmameister. "Ma ei tunne pinget. Olen väga rahulik ning kui tunnen, et mul on võimalus järgmisel aastal midagi head korda saata, siis tõenäoliselt ka jätkan."

Ogier sai eelmisel aastal isaks ja tunnistab, et ka see on teda mõjutanud. "Kodunt lahkumine muutub üha raskemaks, eriti väikse lapse juurest. Palju on reisimist ja stressi. Olen suutnud rahulikuks jääda, aga tõde on see, et otsin olukorra lahendamiseks ja jätkamiseks võimalusi."