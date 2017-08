Wayne Rooney tegi Inglismaa koondisega lõpparve

SUP võistlussarja Eesti meistrivõistluste liidrid on Tamm ja Vainküla

Karjääri jooksul kaks suure slämmi turniiri võitnud valgevenelanna Viktoria Azarenka teatas, et on sunnitud eraelu probleemide tõttu tänavustest USA lahtistest tennisemeistrivõistlustest loobuma.

"Pärast pikka ja põhjalikku järelemõtlemist ütlesin Garethile (Inglismaa peatreener Gareth Southgate'ile), et otsustasin koondisekarjääriga lõpetada," teatas Rooney oma kodulehekülje vahendusel. "See oli väga raske otsus ning arutasin asju oma pere, mänedžeri ja kõige lähedasemate inimestega."

