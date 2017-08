Norra jurist: Johaugi dopingukaristuse pikendamises on süüdi soomlased

Tihti just sportlasi kaitsev Kjenner avaldas hüpoteesi, et Rahvusvaheline Spordiarbitraažikohus oli oma otsust tehes mõjutatud Soomes toimunud ulatuslikest rikkumistest. Konkreetselt näitas norralane näpuga ühe otsustaja, soomlase Markus Mannineni peale.

"Võib loogiliselt järeldada, et tema mõttemaailm on Soomes elades kõikuma löönud. See on loomulik, et pärast nii raskeid dopingurikkumisi nagu neil seal oli, on nüüd pendel liikunud täiesti teises suunas," selgitas Kjenner YLE vahendusel.

Johaugi otsuse võttis vastu kolmeliikmeline komisjon, kus lisaks FIS-i poolt nimetatud Manninenile oli veel ka ameeriklane Jeffrey Bentz ja britt Romano Subiotto.

Seejuures polnud arbitraažikohtu otsus üksmeelne, kui üks komisjoni liikmetest oli senise karistuse jõusse jätmise poolt. Soome meedia info kohaselt oli selleks ameeriklane Bentz.