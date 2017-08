Eesti pararattur valmistub Lõuna-Aafrikas maanteesõidu MM-iks

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

SUP võistlussarja Eesti meistrivõistluste liidrid on Tamm ja Vainküla

SUP võistlussarja Eesti meistrivõistluste liidrid on Tamm ja Vainküla

Karjääri jooksul kaks suure slämmi turniiri võitnud valgevenelanna Viktoria Azarenka teatas, et on sunnitud eraelu probleemide tõttu tänavustest USA lahtistest tennisemeistrivõistlustest loobuma.

Eesti Invaspordi Liidu presidendi Rainer Vakra sõnul on oluline mõista sportlaste välislaagris osalemise kogemuse tähtsust. "Maailmatasemel konkurentsis püsimiseks ei piisa vaid Eestis treenimisest. Mul on hea meel, et oleme leidnud võimaluse toetada heade eelduste ja tugeva töötahtega parasportlast tema karjääris. Mari-Liis tõestas oma tõsiseltvõetavust ka möödud aasta paraolümpial," rääkis Vakra.

Mari-Liis Juuli sõnul on tema eesmärgiks 31. augustil algaval MM-il võtta maksimum enda paranenud eraldistardioskustest. "Möödunud aastal toimunud paraolümpiamängudel kogesin maanteesõidu stardis, kuivõrd oluline on esimesest hetkest peale kindla sõiduplaaniga rajale minna ja hoida ühtlaselt kõrget tempot distantsi algusest lõpuni. Olen oma eraldistardi oskuste kasvatamise nimel viimase aasta jooksul palju tööd teinud," rääkis mullu paraolümpiamängudel isikliku kiiruserekordi püstitanud sportlane pressiteate vahendusel.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel