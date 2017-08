Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

SUP võistlussarja Eesti meistrivõistluste liidrid on Tamm ja Vainküla

Karjääri jooksul kaks suure slämmi turniiri võitnud valgevenelanna Viktoria Azarenka teatas, et on sunnitud eraelu probleemide tõttu tänavustest USA lahtistest tennisemeistrivõistlustest loobuma.

SUP Emajõe etapp oli avatud kõikidele huvilistele. Need, kes ei leidnud sobivat klassi, said osaleda Open arvestuses. Open arvestuse võitis Marcus Pertelson. Teiseks tuli maratoni distantsil parima aja sõitnud Priit Vakmann ja kolmas oli Marko Sander Soomest.

