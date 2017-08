Pühapäeval toimub Filter temposõidu karikasarja finaaletapp

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

Karjääri jooksul kaks suure slämmi turniiri võitnud valgevenelanna Viktoria Azarenka teatas, et on sunnitud eraelu probleemide tõttu tänavustest USA lahtistest tennisemeistrivõistlustest loobuma.

Naiste arvestuses on üldvõitja Liisi Rist 1879 punktiga. Järgnevad Krista Karing 1685 ja Mathilde Manuela Nigul 1593 silmaga. Olgu märgitud, et finaaletapil jagatakse kõrgemaid punkte ja hooaja kokkuvõttes lähevad arvesse viis paremat punktisummat.

Filter Temposõidu Karikasarja üldvõidu on kindlustanud 1868 punkti kogunud Kert Martma (CFC Spordiklubi – Arctic Sport Club). Tagumised kohad on veel lahtised – praegu hoiavad teist-kolmandat positsiooni Sander Kempi (1722 CFC Spordiklubi – Arctic Sport Club) ja Margus Ruse (1626). Ohtlikult on aga kuklasse hingamas Meelis Rebane (1585) ja Raimo Kivioja (1509).

Trass kulgeb Eesti ja Läti territooriumil mööda üsna kitsast ja maapiirkonnale omast krobelise asfaldiga teed. Rada on ääretult maaliline, kuna läbib mitmeid kauneid külasid ja tee lookleb pidevalt vasakule-paremale, pakkudes kauneid vaateid merele. Praegu käivad rajale jääval Treimani sillal teetööd, kuid ehitajad on lubanud reedel uue ja sileda asfalti maha panna.

Filter temposõidu karikasarja kümnes hooaeg lõppeb sel pühapäeval Ainažis peetava finaaletapiga. Tegemist on Filter temposõidu karikasarja ja Lätis peetava Filter Velokauss sarja ühise lõppvõistlusega, kus osalejatel on suurepärane võimalus lõunanaabritega võimeid võrrelda.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel