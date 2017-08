Sel nädalavahetusel selgitatakse välja Eesti parimad golfarid löögimängus

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

Karjääri jooksul kaks suure slämmi turniiri võitnud valgevenelanna Viktoria Azarenka teatas, et on sunnitud eraelu probleemide tõttu tänavustest USA lahtistest tennisemeistrivõistlustest loobuma.

"White Beach Golf on selle võistluse jaoks kindlasti huvitav koht, kuna väljak on tehniliselt pigem keerukas ja tavapärasest tuulisem," sõnas ta pressiteate vahendusel.

Võistlusele on registreerinud juba üle 100 golfari, maksimaalne osalejate arv on 144. Registreerimine toimub White Beach Golfi Golfboxis kuni 23.augustini (kell 12:00).

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel