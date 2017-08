Pühapäeval toimub Pirital Jüri Ratase XIII jalgrattavõistlus

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

Karjääri jooksul kaks suure slämmi turniiri võitnud valgevenelanna Viktoria Azarenka teatas, et on sunnitud eraelu probleemide tõttu tänavustest USA lahtistest tennisemeistrivõistlustest loobuma.

Jüri Ratase XIII jalgrattavõistlusele registreerimine on avatud ja kestab 23. augustini SIIN . Kogu jooksev info on saadaval ürituse Facebooki lehel SIIN .

„Jalgrattasõit on tervislik ja armastatud spordiala nii laste kui ka täiskasvanute seas. Sel pühapäeval on Piritale oodatud kõik rattahuvilised, kes soovivad üksi, pere või sõpradega värskes õhus sporti teha. Ühtlasi aitame taaskord koguda annetusi „Kingitud Elu“ vähiravifondile,“ lausus võistluse peakorraldaja Jüri Ratas pressiteate vahendusel.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel