Dina Ellermann täitis EM-il isikliku eesmärgi

Dina asus eile võistlustulle raskelt positsioonilt ehk kohe pärast Rootsi superstaari Tinne Vilhelmson-Silfvenit, kes sõitis oma hobusel Paridon Magi välja päeva neljanda tulemuse 72,857%. Mõistagi teenis see publikult suure aplausi ja küttis lava taga soojendanud Akvareli korralikult üles.

"Selle 10 minuti jooksul, mil me saime areeni ühes otsas sooja teha, ma tegelikult põhiliselt rahustasin oma hobust," nentis Ellermann, kelle meelest läks võistlus neid asjaolusid arvestades üsna hästi.

"Kindlasti ma ei kahetse, et me sinna nö. lava taha proovima läksime, sest kogemust on vaja ja ma ei teadnud ju ette, kuidas see talle mõjub. Ta on viimasel ajal palju rahulikum olnud, mistõttu oli natuke üllatav, et ta nii elektrit täis läks. Loomulikult mõjutas see meie sõitu, kuhu tulid mõned näpukad, aga üldiselt jäin temaga ikka rahule. Isegi minu treener Alla Gladõševa jäi meiega rahule, seda ei juhtu liiga sageli," muigas sportlane pressiteate vahendusel.

Ellermanni eesmärgiks oli sõita kindlasti parem tulemus kui eelmisel EM-il Aachenis (63,800 %), mis ka õnnestus. Akvarel annab sõitjale jätkuvalt head motivatsiooni tulevikus ka oma teised hobused samale ja loodetavasti paremalegi tasemele viia.

"Tema on tegelikult ju andnud mulle kõik need hindamatud kogemused ja mind niikaugele viinud. Nüüd on see äge võistlus jälle meie jaoks selja taga ning saan homme rõõmuga kaasa elada Gretele ja Urmasele," lisas Dina, kes pidas õhtutulede valguses võistlemist väga eredaks elamuseks.

"Olen siiralt tänulik kõigile, kes mulle enne ja pärast võistlust toetavad kirju ja sõnumeid saatsid. Eriti tahan tänada Sirje Argust ja oma perekonda eesotsas mu emaga, kes mind nii palju on aidanud, ja ratsaliitu, et olen saanud sellistel tiitlivõistlustel osaleda. Suur aitähh!"

Päeva parimaks skooriks jäi Helen Langehanenbergi (GER) ja Damsey FRH 74,986%. Eeldatavad medalistid asuvad tõenäoliselt aga tänases grupis, mis alustab Eesti aja järgi kell 16:00. Grete Püvi Ayache ja Aleandro stardi aeg 17:54.