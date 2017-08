Võrkpallikoondise seiklusterohke hooaeg kulmineerub Poolas

Karjääri jooksul kaks suure slämmi turniiri võitnud valgevenelanna Viktoria Azarenka teatas, et on sunnitud eraelu probleemide tõttu tänavustest USA lahtistest tennisemeistrivõistlustest loobuma.

Kaks päeva enne turniiri algust on hea hetk heita pilk, mida on meie alagrupivastased tänavu suurtel turniiridel teinud.

Rahvusmeeskonna hooaeg on olnud ülimalt võimas ja saavutusterohke. Alates juuni keskpaigast saab koondis uhkustada tiitliga Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi tšempion. Teel esikohani käisime ära nii Montenegros kui pidasime koduse turniiri Tallinnas, et kõik saaks kulmineeruda kauges Mehhikos. Lisaks jääb seljataha vägev maailmameistrivõistluste valiksari. Võitsime kümnest mängust seitse ja jõudsime kahel korral vaid kahe geimi kaugusele ajaloolisest MM-finaalturniirile pääsust. Andsime Kalevi spordihallis võimsa lahingu olümpiavõitja Venemaale ja Maailmaliiga esimeses tugevusgrupis tänavu seitsmenda koha saanud Belgiale nende koduväljakul, kirjutab volley.ee .

