Põlvas toimub kõrgetasemeline rahvusvaheline käsipalliturniir

Osalevate meeskondade taset näitab tõsiasi, et kohal on eelmise hooaja meistreid või medalivõitjaid kõigist kuuest riigist. Tõsi, Valgevene hõbedatiim Minski SKA saadab tulle reservmeeskonna, ent Leedu meistri Klaipeda Dragunase, Eesti parima Serviti ja piiterlaste kõrval on kohal ka vastavalt Läti ja Soome liigas pronksi võitnud Ludza SK Latgols ja Grankulla IFK. Teise Leedu klubina teeb kaasa kohalike meistrivõistluste neljas meeskond, Vilniuse VHC Šviesa.

Musting: "Kodune turniir on mitmel põhjusel oluline"

Põlva Cup toimub juba üheksandat korda ning korraldava klubi Serviti peatreener Kalmer Mustingu sõnul sai turniir alguse Piiteri käsipallurite Põlva-laagrist. "Ühel aastal avastasime, et võiks tavaliste sõprusmängude asemel hoopis turniiri korraldada ja nii alates 2009. aastast olemegi teinud. Algul nelja, hiljem juba kaheksa tiimi osavõtul," selgitas Musting.

"Pole muidugi lihtne Põlva-suuruses linnas nii kõva turniiri korraldada, eriti just kuue meeskonna majutamine on keeruline. Aga meie jaoks on väga oluline kahepoolne võimalus – näidata oma fännidele kõrgel tasemel käsipalli ning anda mängijatele šanss kodupubliku ees esineda," lisas Musting.

Ainsad kaks klubi, kes kõigil üheksal turniiril osalenud on Serviti ja Venemaa tippklubi Peterburist. "Üritame iga aasta leida uusi ja huvitavaid meeskondi, et ei tekiks rutiini kui ühed ja samad tiimid külas käivad. Lätlaste SK Latgols pole meie turniiril kunagi pallinud ja hea meel on, et saime Minski SKA siia, mis sest et reservkoosseisus," sõnas Serviti peatreener.

Soosikuteringis Peterburg, Dragunas ja Serviti

Kaheksa meeskonda on jagatud kahte alagruppi, mille võitjad selgitavad pühapäeval karikaomaniku. Musting peab suurimaks võitjasoosikuks Piiteri meeskonda, uskudes siiski, et koduklubilgi on medalite jagamisel oma sõna sekka öelda. Mullu alistas Peterburi HC finaalis just Serviti, siis küll selge vahega 32:18.

"Usun, et A-alagrupis võib Leedu meister Dragunas piiterlastele kõva vastupanu osutada ja ega soomlasedki seal papist poisid ole," arvas Musting. "Loomulikult loodan, et B-alagrupist jõuab finaali Serviti. Nelja senise kontrollmängu põhjal peab tunnistama, et oleme veel ebastabiilsed. Aga kasutame ka palju mängijaid, seega on õige mängurütmi leidmine seni keeruline olnud."

Põlva Coopi näol on tegu tänavu Eesti meistriliigaga liitunud meeskonnaga, kus kõik Põlva käsipalli kasvandikud. "Peamiselt koosneb tiim 17- või 18-aastastest noortest, ent rivis on ka endised Serviti põhimehed nagu Andreas Rikken ja Priit Jõks. Eesmärk on noortele anda tugeval tasemel mänge, et põlvkondade vahetus Serviti jaoks võimalikult valutult kulgeks," selgitas Musting.

Põlva Cup 2017 ajakava:

Reede, 25. august:

14:00 Põlva Coop – Peterburi HC (A-alagrupp)

16:00 Põlva Serviti – Minski SKA (B-alagrupp)

17:50 Vilniuse VHC Šviesa – Ludza SK Latgols (B)

19:40 Grankulla IFK – Klaipeda Dragunas (A)

Laupäev, 26. august:

09:00 Põlva Coop – Grankulla IFK (A)

10:40 Peterburi HC – Klaipeda Dragunas (A)

12:20 Põlva Serviti – Ludza SK Latgols (B)

14:00 Minski SKA – Vilniuse VHC Šviesa (B)

15:40 Klaipeda Dragunas – Põlva Coop (A)

17:20 Grankulla IFK – Peterburi HC (A)

19:00 Põlva Serviti – Vilniuse VHC Šviesa (B)

20:40 Ludza SK Latgols – Minski SKA (B)

Pühapäev, 27. august:

10:00 7.-8. koha mäng

11:50 5.-6. koha mäng

13:40 3.-4. koha mäng

15:30 Finaal