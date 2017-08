Artur Kotenko: 1:0 - sellest piisab!

Pärnul on olnud tihe graafik, sest ka eelmisel nädalal tuli pidada kaks mängu. Vainu sõnul andis see ka tunda. "Meeskonnast oli näha, et kõigil olid jalad natuke rasked."

"Alati tahaks natuke rohkem, aga 1:0 - sellest piisab! Kolm punkti ja hea töö meie poolt," lausus Transi väravavaht Artur Kotenko intervjuus ERR-i spordiportaalile. "Hetkel on hea tunne, et tuli võit. Pärast vaatame mängu üle ja teeme järeldused."

