Prantsuse käsipallinoored võitsid taas MM-tiitli

Prantslased võitsid kõik viis alagrupimängu ning alistasid seejärel kaheksandikfinaalis Tšiili 43:21, veerandfinaalis Portugali 34:24 ja poolfinaalis hiljem pronksile tulnud Taani 35:27.

Käsipalli U-19 vanuseklassi maailmameistreid on selgitatud alates 2005. aastast ning edukaim on kolme tiitliga Taani (2007, 2011, 2013). Teist korda järjest võitnud prantslastel on nüüd kaks tiitlit, lisaks on korra võitnud Serbia ja Montenegro (2005) ja Horvaatia (2009).