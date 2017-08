Relvastatud ründajad tungisid Zagrebi Dinamo eksjuhi elu kallale

Tema ja veel kahe endise Dinamo juhi suhtes on algatatud ka kohtuprotsess, kus neid süüdistatakse maksudest kõrvalehoidmises. Kõik kolm kohtualust on süüdistusi eitanud.

Praegu Dinamos nõunikuna palgal olevat 58-aastast Mamicit on viimastel aastatel korduvalt rünnatud ning selles on süüdistatud teiste klubide poolehoidjaid, kuid tulistatud polnud teda varem keegi. Mamic sai haava jalga ja toimetati kohaliku meedia teatel lähedal asuvasse haiglasse.

