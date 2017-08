Rapla mänedžer: sponsor peab otsuse tegemisel arvestama tuhande teguriga

Rapla Avis Utilitase manager ja tegevjuht Jaak Karp on viimase täienduse eriti uhke ja ütleb, et Dorbek toob Raplasse kaasa väga suure kogemustepagasi. Jaak Karp. "Võrreldes meie teiste meestega on ta loomulikult näinud ja kogenud palju rohkem. Samas ma ei arva, et vanus 32 nii vana on. Ma arvan, et temas on veel üht-teist peidus ja suudab meie meeskonnale väga kasulik olla," lausus Karp Vikerraadiole.

Viimaste nädalate jooksul on Raplaga liitumiseks heakskiidu andnud kümmekond mängijat. Välismängijatest kaks ameeriklast - Nolan Cressler ja Devonte Upson. Lisaks Läti mängumees Māris Ziediņš. Eelmise aasta põhitegijatest jätkavad meeskonna kapten Indrek Kajupank, Sven Kaldre ja Kristjan Voolaid. "Pisut suurem küsimärk on Cressleri kohal. Me oleme jälle endast parima andnud, et võimalikult hea taustauuring teha. Meil on temast suhteliselt hea ülevaade, aga loomulikult me teda kui persooni lõpuni ei tunne. Nagu iga välismaalasega - see küsimärk jääb," jätkas Karp.

"Tsenter Upson on ikkagi väga kasulik pealtvaatajatele. Kodumängudel atraktiivsuse tõstmiseks selline atleetlik mängija on väga kasulik. See on üks põhjus. Kolmas on lätlane Maris Ziedinš. Tema taust on hästi teada ja on kosta, et Ventspilsis oli tegemist varumehega. Ventspilsi puhul on omakorda tegemist puhta Läti tippmeeskonnaga ja on kindel, et Raplas ja Eesti liigas on ta väga tugev jõud."

Karp meeskonna edurivi pärast väga ei muretse. Hingekirjas on kümme mängumeest, kellest Kajupank ja Voolaid veel taastusperioodi viimases järgus. Mõnda täiendust siiski veel otsitakse. "Väga suure tõenäosusega vajame veel puhast mängujuhti. Aga praegu võtsime hoo maha. Meil ei ole enam tuli takus. Vaatame, mida pakutakse ja kaalume neid kauem. Lihtsalt ei kiirusta otsusega. Oleme teinud ühele noorele Eesti mängijale ettepaneku Raplasse tulla, aga seda vastust ka veel ootame."

Kõik Eesti mängijad, kes on Rapla juures treeninud on Karbi meelest aastatega vaid paremaks läinud. Näitena tõi ta välja Martin Paasoja, kes mängis Rapla eest viis aastat, tõusis selle ajaga koondise põhitegijate hulka ja siirdub algaval hooajal mängima Rumeenia kõrgliigasse. Kaks hooaega Raplas mänginud pikk hollandlane Thomas van der Mars lõi uueks aastaks käed aga meisterklubi Kalev/Cramoga.

Ka need noormängijad, kes algaval klubihooajal Rapla ridadesse kuuluvad pole Karbi arvates oma lage veel saavutanud ja arenguruumi on. "See on ikkagi näitaja ka meie tööle. Meie teame väga täpselt, kui tugev unistus see tal oli ja kui väga ta soovis sinna saada. Ei olnudki võimalust teda kinni hoida ja samuti ühtki põhjust. Temale kui korvpallurile on see ikkagi selgelt samm edasi. Ma arvan, et pakkumine ei olnud sama hea kui Kalev/Cramo oma, aga tema valis ikkagi selle tee. Ta ise ikkagi uskus, et välismaale minek on talle korvpallurina kasulikum. Meil on kahju, et teda ei ole, aga samas on meil hea meel, et ta selle sammu tegi. Marsi puhul pole midagi rääkida - selle hooajaga muutus ta oma tasemelt meie jaoks kättesaamatuks mängijaks."

Kuigi eelmisel hooajal võideti meistrisarjas hõbe pole meeskonna eelarve samas järgus ülespoole rühkinud. Kahe nimisponsori ja veel ühe suurtoetajaga on tehtud pikaajalised lepingud ning nendelt meeskond lisaraha ei oota. Manager Jaak Karp tõdeb, et kogu töö algavaks hooajaks sponsorite leidmisel pole veel tehtud. "Suhtumine meisse on kindlasti väga positiivne, aga ega ettevõtja jaoks on paraku tuhat tegurit, millega ta peab oma otsuse tegemisel arvestama. Ta ei saa alati seda soovi toetada kahjuks alati arvesse võtta. Eelarvel on sama eesmärk nagu kõigel muul - teha kõike rohkem ja paremini."

Uue hooaja eesmärkidest kõneldes Karp väga avameelne pole. Ta ütleb, et hõbeda võidust on omad järeldused tehtud ja meeskonna siseselt on järgmised sihid väga selgelt paika pandud. Omajagu kindlust tulevate aastate plaanidest annab ka see, et viimasel kolmel aastal klubi kahe pronksi ja hõbedani tüürinud peatreener Aivar Kuusmaa jätkab Raplas veel vähemalt kaks hooaega.

"Paljudel tekkis küsimus, et kuidas või mismoodi edasi pärast seda hõbedat. Ma olen tegelikult need asjad väga läbi mõelnud ning meeskonnale ja klubile uued eesmärgid väga selgelt lahti kirjutanud ja välja toonud. Areneda on küll ja kindlasti Aivari viimase kolme aasta tulemused näitavad, et tegemist on hea treeneriga. Ja loomulikult see, et pärast kolme aastat on tal soov jätkata väga tugev, on väga positiivne märk kogu klubi tegevuse kohta."