Tänak MM-tiitlist: peame rallide võitmist jätkama

MM-sarja üldarvestuses on esikohal Tänaku tiimikaaslane Sebastien Ogier, kelle edu Saksamaa ralli järel on kolmandal kohal paikeva Tänaku ees vaid 33 punkti, teisel kohal olevast Thierry Neuville’ist jääb Tänak maha 16 punktiga.

"Tiitliheitlus pole läbi. See pole enne läbi kui võistlused on lõppnud," ütles Tänak Autosportile. "Kuni see veel võimalik on, kavatsen võidelda ja pingutada. Olen kahe esiotsas oleva mehega vahet vähendanud ja vahe pole enam väga suur."

"Tean, et pean veel rallisid võitma, aga see ongi järgneval kolmel rallil meie eesmärk," jätkas Tänak. "Oleme näinud, et kõike võib juhtuda ja kui kellelgi on mingi probleem, olen kohe platsis. Aga kui tahame tiitlit võita, peame rallide võitmist jätkama."

Järgmisena võisteldakse Hispaanias Kataloonias, seejärel Suurbritannias Walesis ning hooaeg lõpeb Austraalias.

"See aasta on meile näidanud, et kõike võib juhtuda, seega ma ei välistaks Oti võitu," ütles M-Sporti tiimipealik Malcolm Wilson. "Ma ei taha praegu rohkem öelda, oleme varemgi sellises olukorras olnud ja näinud, kuidas kõik läheb käest. Peame praegu meeskonnana keskenduma ja viimastel rallidel kõvasti tööd tegema."