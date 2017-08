FIS Johaugi karistuse pikendamisest: oleme rahul

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

"FIS on rahul, et sõltumatu asutus sai selle kaasusega tutvuda ja teha erapooletu otsuse, just sel põhjusel FIS CAS-i poole pöörduski," seisis FIS-i pressiteates. "Selle tulemusel sündis õiglane ja õigustatud otsus."

CAS otsustas keeldu pikendada 18 kuuni, uuesti tohib Johaug võistlusradadele asuda järgmise aasta 18. aprillist. See aga tähendab, et algaval hooajal ta võistelda ei saa, muu seas peab ta kõrvalt vaatama ka Pyeongchangi olümpiat.

Johaug põrus mullu sügisel dopinguproovis anaboolse steroidi klostebooliga. Norralanna sõnul tarvitas ta päikesepõlenud huulte raviks põletikuvastast kreemi ega teadnud, et see sisaldab keelatud ainet. Süü võttis enda peale Norra koondise arst.

Rahvusvaheline Spordiarbitraaž (CAS) pikendas Norra murdmaasuusataja Therese Johaugi võistluskeeldu 18 kuuni, mis tähendab, et norralanna peab kogu algava hooaja vahele jätma. Algse otsuse CAS-i kaevanud Rahvusvaheline Suusaliit (FIS) on otsusega rahul.

