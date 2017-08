Pisarais Johaug: olen äärmiselt pettunud

Itaalias treeninglaagris viibiv Johaug sai CAS-i otsusest teada juba eile, täna andis norralanna pressikonverentsi, kuhu saabus pisarsilmil. "Olen äärmiselt pettunud," alustas ta. "Unistasin olümpiale minekust. Eile õhtul sain teada, et seda ei juhtu. Olen iga päev kõvasti treeninud, et Pyeongchangis hästi võistelda, väga raske on sellega leppida, et ma ei saa seda teha."

"Ma ei saa sellest karistusest aru. Minu arvates pole see õiglane," lisas Johaug.

"Unistan jälle stardijoonel seismisest. Eks näis, mis tulevik toob," lausus Johaug.

Johaugile määratud võistluskeeld lõpeb tuleva aasta aprilli keskel, mis tähendab, et tal jääb terve hooaeg vahele.

Johaug põrus mullu sügisel dopinguproovis anaboolse steroidi klostebooliga. Norralanna sõnul tarvitas ta päikesepõlenud huulte raviks põletikuvastast kreemi ega teadnud, et see sisaldab keelatud ainet. Süü võttis enda peale Norra koondise arst.